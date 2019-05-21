- 10:05 В Киеве 26 мая из-за «Пробега под каштанами» перекроют ряд улиц
- 10:00 В Украине стартовало ВНО-2019: какие предметы и когда сдают
- 9:52 В Киев за ночь сожгли пять авто: фото и видео с места ЧП
- 9:37 День Иоанна Богослова: что нужно сделать, а что категорически запрещено
- 9:29 Почувствуйте разницу: в сети бурно обсуждают сравнение инаугураций Зеленского и Путина
- 9:13 «Золотой мяч» Бессонова и чудо-гол Алиева: что нужно знать перед стартом сборной Украины на чемпионате мира
- 9:10 Лень студентов или просчет программы? Что скрывается за скандалом вокруг экзаменов в медицинских вузах Украины
- 9:04 Непогода в Украине: без света остались почти 150 населенных пунктов
- 8:58 Умер легендарный гонщик «Формулы-1» Ники Лауда
- 8:54 Весь спектр эмоций: девочка-подросток на родах старшей сестры умилила сеть своей бурной реакцией
Порошенко переехал с Банковой в прозрачный офис и провел важную встречу (фото)
Экс-президент Украины Петр Порошенко 20 мая провел встречу с американскими политиками. Об этом он написал в Facebook.
«Переехал в прозрачный офис. Встретился с добрыми друзьями Украины — американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом», — написал он.
Ранее Порошенко заявил, что не намерен уходить из политики. Он пообещал участвовать в следующих президентских выборах 2024 года.
Как писали «ФАКТЫ», 20 мая нынешний президент Украины Владимир Зеленский принес присягу во время торжественного заседания Верховной Рады и официально вступил в должность. В тот же день он провел переговоры с представителями делегации США — министром энергетики США Риком Перри, специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, сенатором США Роном Джонсоном.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..