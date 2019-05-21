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Политика

Порошенко переехал с Банковой в прозрачный офис и провел важную встречу (фото)

7:49 21 мая 2019 1227
Петр Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Экс-президент Украины Петр Порошенко 20 мая провел встречу с американскими политиками. Об этом он написал в Facebook.

«Переехал в прозрачный офис. Встретился с добрыми друзьями Украины — американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом», — написал он.

Ранее Порошенко заявил, что не намерен уходить из политики. Он пообещал участвовать в следующих президентских выборах 2024 года.

Как писали «ФАКТЫ», 20 мая нынешний президент Украины Владимир Зеленский принес присягу во время торжественного заседания Верховной Рады и официально вступил в должность. В тот же день он провел переговоры с представителями делегации США — министром энергетики США Риком Перри, специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, сенатором США Роном Джонсоном.

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