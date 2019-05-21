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Общество

В Киеве объявлено штормовое предупреждение: жителям столицы рассказали, чего опасаться

12:42 21 мая 2019 226
Ветер
Инф. «ФАКТОВ»

До конца суток во вторник, 21 мая, в Киеве объявлено штормовое предупреждение — порывы ветра возможны до 20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый). Ранее синоптики предупредили о шквальном ветре и грозах в ряде областей Украины.

В связи со штормовым предупреждением киевлянам рекомендуют быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • Все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
  • Если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.
  • В случае сильного ветра следует укрыться в ближайшем здании или в естественном укрытии.
  • Избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В Управлении по вопросам гражданской защиты столичной мэрии рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и в других подобных случаях немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали видео смерча под Черновцами, который вырывал из земли деревья с корнями.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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