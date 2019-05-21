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Грозы, ветер и град: синоптик рассказала о погоде 22 мая
Атмосферные фронты циклона Axel, который расположился над Польшей, обусловят в большинстве областей Украины дождливую и ветреную погоду в среду, 22 мая. Ранее сообщалось о смерче, который накануне пронесся по одному из сел Черновицкой области.
«Западная Украина решила щедро поделиться небесной влагой с другими областями. В среду практически повсеместно — дожди, грозы, местами возможны кратковременные сильные ливни, во время гроз вероятные шквалы и град. Будьте осторожны!» — прогнозирует синоптик Наталья Диденко и добавляет, что непогода обойдет лишь крайний восток страны.
Дневная температура воздуха также будет отличаться по регионам: на юге — до +25, на западе — до +16+21 градуса.
В Киеве 22 мая, в день перезахоронения Тараса Шевченко, ожидаются дожди с грозами, при грозе возможен порывистый ветер, днем +20 + 22 градуса, во время дождя — до + 18 + 20 градусов.
«Если вы завтра рано утром придете или в парк Шевченко, или в шевченковскую церковь на Подоле, еще будет солнце, а вот днем в столице ожидаются дождь и гроза. Температура воздуха даст свободно дышать — в Киеве предполагается около 20 градусов», — прогнозирует синоптик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ивано-Франковской области 20 мая выпал крупный град. Так, в частности, в Выгоде Долинского района выпал град размером с куриное яйцо.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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