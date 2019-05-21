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Зеленский приехал на работу в сопровождении кортежа: в сеть попало фото
Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая приехал на работу в Администрацию президента на автомобиле Mercedes.
Отметим, что самый молодой президент за всю историю Украины живет возле здания Верховной Рады, по адресу улица Грушевского 9А. 21 мая около 9 утра во дворе дома появились микроавтобусы государственной охраны, а в парке возле дома — несколько «тихарей» (так называют, агентов под прикрытием, что сливаются с обычными прохожими), которые прочесывали территорию.
Зеленский вышел на задний двор, где сел в черный седан Mercedes. Кортеж президента состоял из пяти автомобилей. Первый — седан Volkswagen с синими госномерами и мигалками, это, так называемая, «кукушка», которая расчищает автопоток. Машина стартует на несколько минут раньше остальных, пишет «Страна».
Затем — Mercedes, в котором ехал президент Зеленский. Отметим, что черный Mercedes в кортеже президента сегодня был один. Когда ездил, к примеру, его предшественник Петр Порошенко, то было две абсолютно идентичных машины, чтобы не понять, в какой из них сидит гарант.
Как писали «ФАКТЫ», 20 мая, в день своей инаугурации, Зеленский шел на работу пешком. Его провожали в Администрацию президента поклонники, соратники и охранники.
В ходе своей избирательной кампании Зеленский обещал, что в случае его избрания президентом он не будет использовать кортежи и перекрывать дороги.
*Фото Страна.ua
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