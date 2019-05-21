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- 14:24 В Ровно в дом бизнесмена бросили гранату: фото с места ЧП
В Ровно в дом бизнесмена бросили гранату: фото с места ЧП
В ночь на вторник, 21 мая, в Ровно неизвестные бросили гранату на крышу дома частного предпринимателя. Ранее аналогичное происшествие случилось в селе Яцковичи (Ровенская область), где пострадал дом депутата райсовета, который работает в лесничестве.
Как сообщают в отделе коммуникаций областного главка Нацполиции, сообщение о ЧП на улице Богдана Степанишина полицию поступило около часа ночи. Следственно-оперативная группа предварительно установила, что на крышу дома 45-летнего жителя Ровно бросили гранату РГД-5. В момент подрыва в доме находился сам предприниматель и еще четыре человека. К счастью, никто не пострадал.
Сотрудники взрывотехнического отдела ГУНП в Ровенской области обнаружили многочисленные металлические осколки на крыше дома, лестнице и придомовой территории.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове злоумышленник бросил боевую гранату в салон авто, где находился 45-летний предприниматель из города Змиев Харьковской области.
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