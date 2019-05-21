Политика

Верховную Раду соберут на срочное заседание: что об этом известно

Верховную Раду Украины соберут на внеочередное заседание 22 мая. Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан.

«Дату определяет председатель Верховной Рады. Мы будем предлагать провести его завтра. Поскольку самый оптимальный срок публикации указа (о роспуске парламента. — Авт.), чтобы соблюсти все нормы Конституции, это период 60 дней и проведение выборов в последнее воскресенье этого периода, завтра», — сказал он, пишет Gazeta.ua.

По его словам, президент в указе о роспуске будет ссылаться на Конституцию — отсутствие коалиции.

«Возможно, с публикацией (указа. — Авт.) надо будет потянуть пару дней, чтобы провести досрочно эту сессию. И результаты голосования подписать и опубликовать», — добавил Богдан.

Также советник Зеленского заявил, что президент готов подписать закон об импичменте в первый день после того, как Верховная Рада за него проголосует.

Как писали «ФАКТЫ», досрочные парламентские выборы ориентировочно могут состоятся 21 июля. 20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады.

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