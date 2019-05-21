- 15:47 Состояние здоровья политзаключенного Кремля Бекирова резко ухудшилось
- 15:35 Олег Сенцов дописывает книгу рассказов в российской тюрьме
- 15:24 Экс-глава Конституционного Суда Шевчук обжаловал свое увольнение
- 15:24 В Кропивницком оригинально проучили любителя выбрасывать мусор в неположенном месте
- 15:15 «До встречи в Киеве»: Саакашвили снова заговорил о возвращении в Украину
- 15:09 Стало известно, кто может возглавить МИД Украины
- 14:42 Зеленский назвал причину роспуска Рады
- 14:39 Незабываемая поездка: «Укрзалізниця» оскандалилась из-за условий в поезде «ИнтерСити»
- 14:29 Верховную Раду соберут на срочное заседание: что об этом известно
- 14:24 В Ровно в дом бизнесмена бросили гранату: фото с места ЧП
Досрочные выборы в Раду могут пройти 21 июля: первые итоги встречи Зеленского с лидерами фракций
Досрочные парламентские выборы ориентировочно могут состоятся 21 июля. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность заявил о роспуске Верховной Рады, призвав депутатов принять несколько важных документов.
Как сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, на встрече президента Зеленского с лидерами депутатских фракций обсуждались даты проведения досрочных выборов — 21 и 28 июля. Кроме того, говорили о возможности нового избирательного законодательства.
«Если Зеленский подпишет указ о роспуске парламента до среды включительно, то выборы будут назначены на 21 июля», — уточнила Геращенко.
При этом она назвала досрочные парламентские выборы нарушением закона, но отметила, что «если есть политическое решение президента, то мы („Блок Петра Порошенко“ — ред.) готовы».
Лидер «Радикальной партии Олега Ляшко» Ляшко также заявил, что его политсила готова к выборам. Главное, по его мнению, изменить избирательное законодательство.
«Я считаю, нечего тянуть. Выборы ориентировочно 21 июля. Мы готовы к внеочередным выборам», — сказал Ляшко.
Как сообщали «ФАКТЫ», действующий президент Украины Владимир Зеленский уже подписал свой первый указ «О принятии полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…