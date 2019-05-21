Политика

Досрочные выборы в Раду могут пройти 21 июля: первые итоги встречи Зеленского с лидерами фракций

Досрочные парламентские выборы ориентировочно могут состоятся 21 июля. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность заявил о роспуске Верховной Рады, призвав депутатов принять несколько важных документов.

Как сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, на встрече президента Зеленского с лидерами депутатских фракций обсуждались даты проведения досрочных выборов — 21 и 28 июля. Кроме того, говорили о возможности нового избирательного законодательства.

«Если Зеленский подпишет указ о роспуске парламента до среды включительно, то выборы будут назначены на 21 июля», — уточнила Геращенко.

При этом она назвала досрочные парламентские выборы нарушением закона, но отметила, что «если есть политическое решение президента, то мы („Блок Петра Порошенко“ — ред.) готовы».

Лидер «Радикальной партии Олега Ляшко» Ляшко также заявил, что его политсила готова к выборам. Главное, по его мнению, изменить избирательное законодательство.

«Я считаю, нечего тянуть. Выборы ориентировочно 21 июля. Мы готовы к внеочередным выборам», — сказал Ляшко.

Как сообщали «ФАКТЫ», действующий президент Украины Владимир Зеленский уже подписал свой первый указ «О принятии полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины».

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