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Зеленский назвал причину роспуска Рады
Причиной роспуска Верховной Рады Украины, о чем во время инаугурации заявил президент Владимир Зеленский, названо отсутствие коалиции с 2016 года.
Как сообщают в Администрации президента, об этом Зеленский заявил во время встречи с руководством парламента и лидерами фракций. «Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%. Это — оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска — с 2016 года не существовало коалиции», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народным депутатам Украины предложили изменить избирательное законодательство, ликвидировав «мажоритарку» и снизив проходной барьер в Верховную Раду с пяти до трех процентов.
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