Политика

«До встречи в Киеве»: Саакашвили снова заговорил о возвращении в Украину (видео)

Бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что готов вернуться в Украину. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

«По отношению ко мне была нарушена справедливость. Я соскучился по Украине, по своим друзьям и близким. Я считаю Украину своим вторым домом, Киев, как и Одессу, — своими родными городами. Гражданства меня лишили искусственно. В суде мои дела не рассматриваются. Они говорят, что надо экспертизу провести, а на экспертизу у них двухлетняя очередь. Со мной играют в наперстки», — заявил Саакашвили.

Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский на церемонии инаугурации заявил, что все украинцы, желающие строить новое государство, могут приехать в страну.

«Он обещал всем гражданство. Мне нужно его восстановить. А для начала нужно просто пустить меня на территорию Украины. Погранвойска получили запрет от Порошенко на мой въезд. Надеюсь, что он будет отменен очень быстро. Я собираюсь прилететь в Украину — вот мой ответ. До встречи в Киеве!» — добавил Саакашвили.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Саакашвили заявлял, что планирует вернуться в Украину 1 апреля — на следующий день после президентских выборов 31 марта.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter