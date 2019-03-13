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Политика

Саакашвили возвращается в Украину: пограничники сделали важное заявление (видео)

12:30 13 марта 2019   405
Михаил Саакашвили
Инф. «ФАКТОВ»

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину 1 апреля — на следующий день после президентских выборов, которые состоятся 31 марта. Об этом политик рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«У меня есть электронный билет на 1 апреля этого года. Из Варшавы я лечу в Киев в 14:05 я планирую приземлиться в Борисполе. Этот билет я взял, потому что уверен: Порошенко не пройдет во второй тур и я более чем уверен, что после этого ни один пограничник не выполнит приказ Порошенко не пускать меня в Украину», — заявил Саакашвили.

Представитель Госпогранслужбы Олег Слободян в комментарии ВВС News Украина подчеркнул, что Саакашвили «не является гражданином Украины и нет оснований для его въезда в Украину до 2021 года».

Как писали «ФАКТЫ», ранее Саакашвили заявлял, что вернеться в Грузию после проведения там президентских выборов.

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