Состояние здоровья узника Кремля Бекирова резко ухудшилось

Украина

Состояние тяжелобольного Эдема Бекирова, которого оккупанты задержали на админгранице с аннексированным Крымом и содержат в СИЗО Симферополя, стремительно ухудшается. Об этом в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Эдема Бекирова отправили в больницу на обследование к кардиологу и эндокринологу. Несмотря на выводы врачей об удовлетворительном состоянии, ему посоветовали увеличить количество единиц инсулина. Это свидетельствует о том, что у него прогрессирует сахарный диабет», — пишет Денисова.

Кроме того, Бекиров жалуется на постоянную боль в сердце из-за гипертонии, что приводит к одышке. Большое количество инсулина привело к увеличению поджелудочной железы, что приводит к нестерпимой боли.

Узник также он страдает от сильной головной боли, отечности тела, его левая нога вообще атрофируется из-за малоподвижности.

«В очередной раз обратилась к Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры для обеспечения прав гражданина Украины Эдема Бекирова. Только предоставления ему квалифицированной медицинской помощи в условиях стационарного лечения может предотвратить фатальные последствия для здоровья», — сообщает омбудсмен.



Напомним, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018 года. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.

По словам адвокатов политузника, у Бекирова есть заболевания, которые препятствуют пребыванию в заключении: анатомические дефекты — ампутации, которые требуют постоянного медицинского сопровождения, — сахарный диабет. В то же время оккупационные власти заявили, что болезни крымского татарина не препятствуют его пребыванию под стражей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что у активиста Эдема Бекирова российские тюремщики отобрали протез и костыли.

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