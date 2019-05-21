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Стало известно, у кого Вакарчук сможет отобрать голоса на выборах в Раду
Партия Святослава Вакарчука «Голос», с которой певец собрался на выборы в Верховную Раду, будет играть на том же электоральном поле, что и политсила Петра Порошенко. То есть Вакарчук и Порошенко будут бороться за одного и того же избирателя.
Такие прогнозы в интервью «ФАКТАМ» озвучила социолог, директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.
«Думаю, за Вакарчука будут голосовать люди из электорального поля Петра Порошенко», — ожидает социолог.
По словам Бекешкиной, критика политики Порошенко Вакарчуком как раз и подтверждает, что партии нацелились на одну и ту же группу избирателей. «В том-то и парадокс, что кандидаты обычно критикуют тех, с кем у них одинаковое электоральное поле», — объясняет директор фонда «Демократические инициативы».
Смогут ли новые политсилы собрать нужные голоса на предстоящих выборах и каковы перспективы партии «Слуга народа», читайте в интервью Ирины Бекешкиной «ФАКТАМ».
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!