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На репетициях были моменты отчаяния, хотелось все бросить, — новая актриса «Дизель шоу» Маруся Грицук
Популярный юмористический проект «Дизель Шоу» (ICTV) возобновил свои выступления на самых больших концертных площадках Украины. Впервые после трагической гибели в автомобильной катастрофе актрисы Марины Поплавской (напомним, артисты популярного шоу трогательно вспомнили о Марине в день ее рождения) коллектив «Дизель Шоу» выступил в обновленном составе. Это произошло на киевских концертах во Дворце «Украина», где на сцену вышла новая участница коллектива — Маруся Грицук.
Маруся — известная в Беларуси телеведущая, бывшая участница КВН команды Белорусского государственного университета. Ее фраза «Привет, пацаны с юго-запада!» уже стала классикой юмора. Когда эти слова прозвучали на киевском концерте, зал взорвался аплодисментами и смехом. Маруся приехала в Киев из Минска. Там по-прежнему живет ее семья — муж и четверо сыновей. Актриса признается, что не готова перебраться в Украину, но при этом с удовольствием станет частью коллектива «Дизелей».
— Маруся, говорят, вы присоединились к киевским концертам «Дизель Шоу» по личной просьбе одного из его лидеров — Евгения Сморигина.
— Да, это правда. Мы с Женей давно знакомы. Он позвонил мне еще в декабре прошлого года и пригласил приехать в Киев на пробы. К слову, до этого я ни разу не была в Киеве. Вроде мы соседи, но судьба почему-то не сводила с вашим городом. Помню, столица Украины встретила огромным количеством снега, но мне это даже понравилось. Правда, я так и не успела толком погулять по городу. Забежала только в один из торговых центров, чтобы купить детям подарки. Знаете, в Киеве я сразу почувствовала себя как дома. Тем более меня окружали давние знакомые.
— Наверное, еще со времен КВН?
— Конечно. Именно в КВН я познакомилась с Сергеем Писаренко, Женей Никишиным. Ой, даже страшно представить, сколько лет мы уже дружим! Играли на одной сцене еще в 2001 году.
* «С Женей Сморигиным мы давно знакомы», — говорит Маруся Грицук
— Состав команды КВН Белорусского государственного университета, в котором вы были звездой, называют золотым.
— У нас было много звезд. Просто наш состав действительно завоевал все возможные награды КВН — два раза становился чемпионом Высшей лиги, получил «Большой КиВиН в Золотом» и Летний кубок в Сочи. Хотя я попала в КВН случайно. До восемнадцати лет вообще не знала, что это за игра, и не смотрела ее по телевизору. Мечтала стать инженером, поступив в Брестский технический университет. На первом курсе попала на выступление нашей команды КВН, и это так затянуло. Стала посещать репетиции ребят, потом и сама вышла на сцену.
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Затем меня пригласили в состав команды КВН Белорусского государственного университета. КВН — это особая жизнь. Мы постоянно репетировали, ездили в Москву. Меня по КВН знали как ведущую кабельного канала «Хамовники». Ведь шутка про «пацанов с юго-запада» родилась именно для этого «телеканала». Хорошее было время! Но я никогда не испытываю ностальгии, предпочитая смотреть вперед.
— После фразы «пацаны с юго-запада» до сих взрывается аплодисментами зал.
— Это мое коронное выражение на киевских концертах было переделано в «пацаны из «Дизель Шоу». Меня этой репликой встречают, провожают, просят повторить. Честно говоря, чертовски приятно, что по прошествии стольких лет она остается актуальной. А когда выяснилось, что ее помнят и киевские зрители, аж сердце защемило от радости.
— В последнее время вы стали одной из самых популярных телеведущих Беларуси.
— Ой, как приятно такое слышать. После участия в КВН я работаю ведущей на минском телевидении, причем в совершенно разных по жанру проектах — и юмористических, и аналитических. А с рождением детей мне стали доверять и проекты для самых маленьких зрителей.
* Маруся Грицук — одна из самых известных телеведущих Беларуси
— Как вас встретили солистки «Дизель Шоу» Яна и Вика?
— Признаюсь, как раз по этому поводу я очень переживала, принимая приглашение участвовать в шоу. Было понятно, что придется влиться в уже сплоченный коллектив. На первую встречу шла, чувствуя невероятный мандраж. Но стоило переступить порог репетиционного помещения, как все страхи развеялись сами собой. На каком-то подсознательном уровне поняла, что мне здесь будет хорошо. Словно попала к себе домой — никакой настороженности, агрессии не ощутила. Хотя готова была к любой реакции артистов проекта.
— Почему?
— Я прекрасно осознавала, в какой непростой ситуации нахожусь и что артистам «Дизель Шоу» пришлось в последние месяцы пережить. Душевные раны у всех после трагической гибели замечательной актрисы Марины Поплавской еще кровоточили. Мне очень не хотелось их бередить. При этом я отдавала должное «Дизелям», которые продолжают полет со «сломанными крыльями». Во время нашей первой встречи не почувствовала ни малейшего намека на какой-то негатив со стороны Яны и Вики. Благодарна им за поддержку и теплое отношение. Девушки сразу поинтересовались моим настроением и сделали комплименты по поводу изумрудного концертного платья, в котором я появилась.
— Неужели так и не прозвучало ни одного слова критики?
— Вначале действительно не было. Но когда дело дошло до конкретной работы, критика посыпалась. Правда, такая, знаете, деликатная. Оказалось, что я не могу взять высокие ноты в песнях, хореографию не совсем точно улавливаю, драматический образ поймать не могу. Все это накатило на меня, как снежный ком. Признаюсь, периодически возникали моменты настоящего отчаяния, когда хотелось все бросить.
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— Что же вас остановило?
— Не в моих принципах отступать. Вокал помог подтянуть Женя Сморигин. Сказал: «Пой! Ты сможешь». Его я уж точно подвести не могла, и мне пришлось запеть. Над образом со мной работал Егор Крутоголов. Говорил, что нужно почитать, как настроиться на роль, репетировали с ним по несколько раз одни и те же сцены. Сергею Писаренко даже пришлось скрываться, поскольку, завидев его, я сразу бросалась к нему, чтобы репетировать. Помню, перед самым выходом на сцену Дворца «Украина» Писаренко так строго посмотрел на меня и сказал: «Перестань повторять текст. Просто расслабься». Но, признаюсь, по-настоящему я смогла расслабиться только в Минске.
— Судя по аншлагам на двух концертах, вам все удалось.
— Выступая, испытала весь спектр эмоций: от панического страха до безудержного веселья. Вначале было боязно, потому что я много лет уже не выступала в таком амплуа и боялась подвести ребят, не оправдать их доверие. А невероятно весело становилось в моменты концерта, которые мне нравились больше всего. Когда сама не могла удержаться от смеха, хотя видела эти номера много раз. По сути, я играла саму себя — маму, которая «тоже хочет пожить», но, как говорил известный литературный персонаж, «я не супротив всяких перспектив».
* «Выступая, испытала весь спектр эмоций: от панического страха до безудержного веселья», — признается Маруся
— Отпраздновали свою премьеру?
— После первого концерта просто хотелось еще раз проанализировать все, что происходило на сцене. Я понимала, что украинская публика, само собой разумеется, изучала меня и присматривалась. Но ребята из «Дизелей» вселили в меня веру в свои силы. И на втором концерте я вышла на сцену, уже чувствуя себя более свободно и раскованно. Что касается празднования, то об этом даже не думала. Отметила свой дебют уже в Минске, с семьей.
— Сыновья переживали за маму?
— Еще как! Супруг все время был на связи, спрашивал, как идут репетиции. Ведь он у меня тоже творческая личность и понимает, что я чувствовала (супруг Маруси Аким Тышко — солист вокальной группы «Чистый голос». — Авт.). Во время моей поездки в Киев на Акиме был весь наш дом. Однажды он позвонил и спросил, как делать тесто для блинов. А дети интересовались, где могут находиться их ноты для хора. Хотя наши сыновья привыкли, что мама с папой время от времени отсутствуют или дома остается один из родителей. Я тоже совсем недавно звонила супругу перед началом его концерта в Пекине, чтобы задать важный для меня вопрос: почему в машине не отключается задний дворник?
— У вас четверо детей, но вы в прекрасной физической форме. Успеваете заниматься спортом?!
— Спасибо. Мой внешний вид — это достаточно кропотливая работа. Чтобы поддерживать себя в форме после рождения четвертого ребенка, альтернативы, кроме как закинуть на плечо сумку со спортивной формой и отправиться в спортзал, у меня не было. Теперь эти занятия уже вошли в мой режим дня. Плюс ежедневные прогулки с детьми на свежем воздухе, семейные походы в бассейн и сауну. К тому же я стараюсь придерживаться режима правильного питания, не балуя свой организм совершенно лишней для него нагрузкой в виде разносолов. Вот и весь мой секрет.
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Фото ICTV
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