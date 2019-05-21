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На Донбассе разоблачили пограничников, обложивших "данью" перевозчиков в пункте пропуска "Новотроицкое"
На Донбассе разоблачили нечистых на руку пограничников, дежуривших в пункте пропуска «Новотроицкое». Инспекторы не пропускали перевозчиков, пока не получали мзду. В дальнейшем деньги собирались в общий котел, часть суммы отправлялась вышестоящим должностным лицам.
Разоблачили нечестных пограничников следователи Государственного бюро расследований из Краматорска. В ходе расследования выяснилось, что за два последних месяца пограничники собрали более 600 тыс. гривен с 70 транспортных средств.
Трое подозреваемых задержаны. Были проведены обыски в служебных помещениях КПВВ «Новотроицкое» и по месту жительства фигурантов дела. Были найдены 81 тыс. гривен, 13 тыс. долларов, 300 евро и «черная бухгалтерия» — записи о распределении полученных денег между участниками преступной схемы.
Теперь Государственное бюро расследований занялось проверками должностных лиц из руководства Донецкого пограничного отряда и Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы. Что касается уже задержанных, то им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее в пункте пропуска «Новотроицкое» СБУ, полиция и налоговая пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии наличных. Деньги везли из оккупированной Макеевки в Мариуполь.
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