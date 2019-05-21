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Задержанного на Донбассе вора в законе подозревают в работе на ФСБ (видео)
В Покровске Донецкой области полиция задержала российского «вора в законе» по кличке «Глеб Кинешемский». Задержанного собираются депортировать обратно в Россию, а пока ему предстоит находиться в пункте временного пребывания.
Задержанный утверждал, что является гражданином Украины, но паспорт у него оказался российским. По словам мужчины, в советские времена он проживал в городе Красноармейске (сейчас Покровск) и якобы имеет право остаться жить на украинской территории.
Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин уверен, что причин для прибытия гостя из России несколько. Главная из них — выполнение заданий российской ФСБ.
«Скорее всего, он приехал выполнять указания ФСБ России. Он прибыл на территорию, где проводится операция Объединенных сил, для создания преступной структуры и дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе», — считает Аброськин.
Напомним, в мае Украина начала работу с правоохранителями других стран для совместного противодействия «ворам в законе». Преступные «авторитеты» сейчас активно покидают Россию, и наиболее удобным местом для переезда становится Украина.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.