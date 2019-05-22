Мир

Скандал в РФ: бойцов спецназа опросили, готовы ли они стрелять в собственный народ (видео)

В России разгорается новый скандал: один из бойцов спецназа заявил журналистам, что Минобороны страны интересовалось у них, готовы ли ребята стрелять по митингующим. Об этом пишет Znak.

Ролик, в котором сотрудник спецназа на условиях анонимности рассказывает о проведении опроса, появился на сайте тюменского штаба оппозиционного политика Алексея Навального. В штабе отказались раскрыть даже территориальную принадлежность части, в которой служит военный.

Сотрудники штаба Навального в беседе с корреспондентом издания рассказали, что боец в доказательство правдивости своих слов показал свой военный билет со страницей, где указана его учетная специальность, и личное удостоверение с QR-кодом и обозначением Минобороны.

«В начале 2019 года к нам приехали люди из Москвы, привезли бланки с опросами. Нас всех согнали, сказали обязательно проходить. Анкетирование было не анонимным. Они пытались выяснить наши политические убеждения, взгляды, каких оппозиционных политиков мы поддерживаем», — приводит издание слова бойца.

По его словам, «самый неприятный вопрос, который там стоял: если начнутся какие-то волнения и митинги, сможем ли мы, если поступит приказ от командования, применить оружие против митингующих».

Парень отметил, что ранее подобного не было, и многих его сослуживцев это «повергло в шок».

Сам спецназовец, говорится в публикации на сайте штаба, обратился к тюменским сторонникам Навального «во время майских праздников».

В то же время в министерстве уже заявили, что сотрудник спецназа — «ряженый», видео с ним — «примитивная фальшивка, не соответствующая действительности. А ее использование является провокацией, дискредитирующей военную службу». При этом на главный вопрос корреспондента Znak.com, проводился ли представителями Минобороны вообще такой опрос среди военных, в ведомстве предпочли не отвечать.

Напомним, что ранее в российском Питере были задержаны активисты, раздававших листовки о Сенцове. Кроме того, маховик террора разгорается в оккупированном крыму, где проходят массовые обыски и задержания, при этом многих арестованных активистов отправляют в РФ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России расформировали батальон полиции, который отказался разгонять протесты в Ингушетии.

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