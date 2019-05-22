Неожиданно: Google отказывается признавать Зеленского президентом

Украина

Несмотря на то, что интернет-гигант Google «знает все», некоторые нюансы украинской политики ему, похоже, не под силу. Так, несмотря на то, что 20 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу и вступил в свои полномочия, поисковик Google при запросе «президент Украины» по-прежнему выдает информацию о Петре Порошенко.

Объявленный же новым президентом Владимир Зеленский для поисковика по-прежнему остается «комедийным актером», хотя в статье в «Википедии», на которую дается ссылка, его уже называют «украинским государственным деятелем» и «президентом Украины с 20 мая 2019 года, верховным главнокомандующий вооружёнными силами Украины».

Почему информация не обновилась, пока что трудно сказать — возможно, произошел сбой в автоматизированной системе «Гугла», которая связана с «Википедией», и реальное положение дел не нашло своего отображения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, сделал ряд резонансных назначений в своей команде. Так, главой Администрации президента стал адвокат Андрей Богдан, которого называют «юристом Коломойского». Первым заместителем Богдана назначен исполнительный продюсер студии «Квартал 95» Сергей Трофимов. Заместителями главы Администрации Зеленский назначил Руслана Рябошапку, Елену Зеркаль и Кирилла Тимошенко. Елена Зеркаль будет отвечать в АП за внешнюю политику. Кроме того, ожидается, что главой МИД будет посол Украины в НАТО Вадим Пристайко.

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