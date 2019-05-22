Украина

«К семи»: у Зеленского сообщили, когда будет готов законопроект-компромисс о выборах

Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил о том, что законопроект с изменениями в действующий закон о выборах будет готов к семи утра 22 мая. Об этом он сказал в эфире телеканала 112.

Богдан отметил, что все лидеры фракций на встрече с президентом Владимиром Зеленским 21 мая «согласовали общую позицию всех фракций завтра рассмотреть изменения в закон о выборах народных депутатов».

Также глава АПУ заявил, что во время встречи обсуждался вопрос о проведении парламентских выборов по пропорциональной системе, а также снижение проходного барьера до 3%. Он назвал это решение временным путем для проведения досрочных выборов.

«Изменения в закон о выборах народных депутатов будут касаться изъятия мажоритарной системы и снижения проходного барьера до 3%. Это компромисс. Где-то к семи утра у нас будет готов законопроект, возможно, подписанный лидерами фракций, и он будет внесен в Верховную Раду», — сказал он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел с лидерами фракций консультацию по поводу досрочных выборов в Раду. Он издал указ о роспуске Рады. Внеочередные выборы в парламент, согласно тексту документа, назначены на 21 июля 2019 года.

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