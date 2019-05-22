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Четверо подростков изнасиловали 12-летнего мальчика: подробности страшного ЧП в Украине
В полиции будут расследовать недавний вопиющий случай, когда 12-летнего мальчика изнасиловали четверо подростков из той же школы. Заявление правоохранителям подала мать жертвы. Область, где случилось ЧП, в интересах ребенка не разглашается.
По информации следствия, в компании подростков, совершивших преступление, подстрекателем был 15-летний ранее осужденный старшеклассник.
Как сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, заявление правоохранителям было подано 21 мая, но преступление было совершено намного раньше: «Вы только вдумайтесь! Как этот мальчик каждый день ходил в школу, где видел ежедневно тех, кто неоднократно над ним издевался, и все же решил рассказать об этом своей матери. Нужно задуматься, сколько еще таких детей просто молчат, потому что им стыдно об этом рассказывать».
Напомним, это уже не первый случай школьного насилия. В апреле в Черновицкой области двое 11-классников изначиловали младшего ученика той же школы, а в Харьковской области трое подростков поиздевались над 6-летним мальчиком-инвалидом.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.