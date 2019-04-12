- 14:33 Украинский военный попал в плен боевиков "ДНР" под Мариуполем
- 14:32 Тимошенко раскритиковала Зеленского после скандального эфира на канале "1+1"
- 14:31 На Донбассе погиб десантник-брат Героя Украины Чибинеева: в сети показали его фото
- 14:29 Настало время ретроградного Юпитера: чего стоит опасаться
- 14:21 Прошедший невредимым Афганистан и Ирак молодожен лишился пальца, зацепившись обручальным кольцом за ограду (фото, 18+)
- 14:19 Алла Пугачева перенесла серьезную операцию, чтобы спасти голос
- 14:04 «Сосуд сердца для малышки хотим вырастить сами»: в Украине будут создавать искусственные органы из плаценты
- 14:04 У Порошенко требуют открытия дела против создателей "Слуги народа" за расстрел Рады и похороны президента
- 13:47 Макрон в Париже 12 апреля встречается с кандидатами в президенты Украины: что об этом известно
- 13:42 В штабе Зеленского нашли оправдание его хамству в телеэфире с Порошенко
Украинский военный попал в плен боевиков "ДНР" под Мариуполем
Боевики террористической организации «ДНР» сообщили о взятии в плен украинского военнослужащего в районе села Широкино Волновашского района Донецкой области. Об этом сообщили СМИ, подконтрольные оккупантам.
Так, украинский военнослужащий 11 апреля получил ранения во время столкновения с боевиками. Оккупанты заверяют, что ему была оказана первичная медицинская помощь. По их словам, задержан старший солдат Тофан И.И.
Как писали «ФАКТЫ», 11 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, четыре раза применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Также утром 11 апреля российско-оккупационные войска нанесли мощный удар по защитникам Павлополя. Бой длился почти 2,5 часа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!