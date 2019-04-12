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Происшествия

Украинский военный попал в плен боевиков "ДНР" под Мариуполем

14:33 12 апреля 2019 96
Боевики ДНР
Инф. «ФАКТОВ»

Боевики террористической организации «ДНР» сообщили о взятии в плен украинского военнослужащего в районе села Широкино Волновашского района Донецкой области. Об этом сообщили СМИ, подконтрольные оккупантам.

Так, украинский военнослужащий 11 апреля получил ранения во время столкновения с боевиками. Оккупанты заверяют, что ему была оказана первичная медицинская помощь. По их словам, задержан старший солдат Тофан И.И.

Как писали «ФАКТЫ», 11 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, четыре раза применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Также утром 11 апреля российско-оккупационные войска нанесли мощный удар по защитникам Павлополя. Бой длился почти 2,5 часа.

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