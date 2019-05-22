Зеленский показал закулисье своей инаугурации: видео нового блога

Политика

Шестой президент Украины Владимир Зеленский, инаугурация которого прошла 20 мая, показал закулисье торжества. Видео начинается с момента, когда самый молодой президент за всю историю Украины вместе с женой вышли из подъезда дома по улице Грушевского. А заканчивается эпизодом, в котором Зеленский садится в президентское кресло в здании Администрации на Банковой.

При этом он произносит:«Удобно. Я все же думаю, когда мы переезжаем?»

В ролике также показан путь тогда еще будущего президента к Верховной Раде, когда его приветствовали украинцы. Есть эпизод, когда уже после присяги команда Зеленского выходит из здания парламента.

Как сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, сделал ряд резонансных назначений в своей команде. Некоторые из них вызвали бурные обсуждения среди политиков и простых украинцев.

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