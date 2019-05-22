Украина

Это было тяжело: Янина Соколова рассказала, как перешла на украинский язык

Популярная украинская телеведущая Янина Соколова долго и тяжело работала над своим украинским языком, чтобы свободно чувствовать себя в кадре.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» она рассказала, что ввела «языковой режим» с первого курса Института театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, где она училась на актерском отделении.

«На телевидении крайне сложно, не имея словарного запаса, свободно себя чувствовать в кадре. В общем, работала над этим долго. Это было тяжело. Когда думаешь на русском, тебе надо постоянно переключаться», — сказала Янина Соколова, чье ближайшее окружение, в том числе и мама, были русскоязычными. «Но я смогла. И дети закрепили этот результат», — добавила она.

Телеведущая вспомнила, как она читала тогда еще двухлетнему сыну Мирону сказку, а тот спросил, что такое «спасибо»? «В тот момент я поняла, что своей цели достигла. Сейчас дети говорят и по-русски, и по-украински, ведь Киев двуязычный город. Но дома мы не говорим по-русски вообще. Не потому, что это табу, просто привыкли», — сказала Янина Соколова. Кстати, ее мама, которая всю свою сознательную жизнь говорила по-русски, ради внуков тоже выучила украинский язык.

Полный текст эксклюзивного интервью Янины Соколовой читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Иногда дончане мне пишут: «Пушилин сегодня вас смотрел».



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