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Такая, как есть на самом деле: Джамала выпустила клип Solo (видео)
Популярная певица Джамала порадовала поклонников новой видео работой — она представила клип на новую песню Solo. Режиссером выступила Анна Бурячкова, ранее работавшая над видеоклипом Джамалы The Great Pretender, а также известная по своим работам для «Океана Эльзы», Pianoбой, «Друга ріка», BRUTTO и других. Съемки проходили в особняке графини Уваровой в Киеве.
«Мне хотелось в этом видео показать Джамалу настоящей, такой, какая она есть — прекрасной и удивительной, сфокусироваться только на ней и открыть ее внутренний мир. Пространство, в котором происходит действие клипа, символизирует хрустальные замки, которые мы строим, чтобы отгородиться от остального мира. Нам кажется, что внутри замка мы можем быть собой и не бояться оценок и реакций других людей. Вот только замки эти хрупкие и прозрачные», — рассказала об идее клипа режиссер Анна Бурячкова.
В клипе Джамала появляется в нескольких ярких образах, меняя наряды и стили. Как призналась певица, съемки были сложными. Большую часть времени певице довелось провести в закрытом стеклянном кубе, без доступа свежего воздуха.
«Было сложно не то что двигаться, но и дышать вообще. Температура там была почти как в сауне. При этом нужно было петь и танцевать в достаточно непростом платье и с очень тяжелыми украшениями. В этом видео нет постановщика. Все мои танцы — это импровизация на съемочной площадке», — рассказала Джамала.
Песня Solo уже успела покорить не только украинские чарты. В начале апреля она вошла в первую десятку сразу двух британских чартов — Upfront Club TOP 30 (7 место) и Commercial Pop TOP 30 (8 место).
Песня Solo написана тремя американскими сонграйтерами, во главе с саундпродюсером и композитором Брайаном Тоддом, чьи работы неоднократно получали мультиплатиновый статус, входили в Top 5 хит-парадов США и Великобритании и номинировались на Грэмми.
Сейчас Джамала готовится к большому осеннему туру по городам Украины в честь 10-летия ее сольной карьеры. В марте Джамала была удостоена музыкальной премии YUNA-2019 в номинации «Лучшая исполнительница».
Также «ФАКТЫ» писали о том, что Джамала отпраздновала вторую годовщину свадьбы и поделилась в сети нежными семейными снимками.
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