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Культура

Финал "Игры престолов" изобразили забавной карикатурой (фото)

14:00 22 мая 2019 80
мартин
Инф. «ФАКТОВ»

Карикатурист Сергей Елкин поделился своим видением, каким будет финал книжной саги «Песнь Льда и Огня», по которой был снят популярный сериал «Игра престолов».

По мнению карикатуриста, в финале книги мечты фанатов наконец исполнятся: к писателю Джорджу Мартину явится полиция и арестует автора за бесцеремонное отношение к персонажам книги. Мартину предстоит ответить за всех убитых в книге героев, начиная с короля Роберта Баратеона и любимчика публики, благородного Неда Старка.

карикатура

Напомним, сериал «Игра престолов», снятый по книге Мартина, завершился на восьмом сезоне. При этом с шестого сезона сценаристам фильма пришлось работать без литературного первоисточника — писатель пока не завершил свой цикл книг. Романист намекнул, что сюжет в шестой и седьмой книге может пойти совершенно иным путем, чем в сериале. Тем более, что сериалом не все остались довольны: сотни тысяч человек подписали петицию за то, чтобы переснять финальный сезон.

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