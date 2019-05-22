Реванш не пройдет: Парубий сделал жесткое заявление

Украина

Спикер парламента Андрей Парубий во время внеочередного заседания Верховной Рады, на котором народные депутаты Украины рассматривали президентские законопроекты по изменению избирательного законодательства и не поддержали их, дал жесткий ответ реваншистам.

«Вы думаете, что это в воздухе запах реванша? Принюхайтесь! Это запах горящих шин. Реванш не пройдет!» — заявил спикер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после завершения экстренного заседания парламента советник и представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что досрочные выборы в Раду могут пройти и по старому законодательству.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter