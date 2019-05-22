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Украина

Реванш не пройдет: Парубий сделал жесткое заявление

15:09 22 мая 2019 588
Андрей Парубий
Инф. «ФАКТОВ»

Спикер парламента Андрей Парубий во время внеочередного заседания Верховной Рады, на котором народные депутаты Украины рассматривали президентские законопроекты по изменению избирательного законодательства и не поддержали их, дал жесткий ответ реваншистам.

«Вы думаете, что это в воздухе запах реванша? Принюхайтесь! Это запах горящих шин. Реванш не пройдет!» — заявил спикер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после завершения экстренного заседания парламента советник и представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что досрочные выборы в Раду могут пройти и по старому законодательству.

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