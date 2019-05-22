В Киеве десятки бойцов напали сразу на два клуба: причем тут скинхеды и в чем суть конфликта (видео)

Происшествия

В Киеве десятки людей нападают на посетителей клубов и концертов. «ФАКТЫ» неоднократно сообщали об избиениях подростками прохожих чисто ради развлечения. В последних же эпизодах, по одной версии, таким образом праворадикалы борются с леворадикалами, представителями ЛГБТ и просто «элитными наркоманами». По другой — болельщики (ультрас, хуллз) донецкого «Шахтера» при поддержке «коллег» из киевского «Динамо» воюют с фанами столичного «Арсенала».

Вечером в субботу, 18 мая, был атакован Социально-культурный центр (СКЦ) Coschey Local DIY («Кощей») на Подоле, в котором как раз закончился концерт группы No-Wave Dementia. Около 30 человек пытались вломиться в помещение. Когда им это не удалось, они напали на подходившего к «Кощею» художника, избили и ограбили его. В СКЦ считают, что нападавшие хотели свести счеты с ультрас киевского футбольного клуба «Арсенал». Отметим, большинство украинских ультрас стоят на правых позициях. А фаны «Арсенала» принадлежат к антифа, левой идеологии, из-за чего у них много лет длится конфликт с остальными представителями движения.

— Представители околофутбольного движения «Арсенала» не так давно предлагали нам охрану, но мы отказались, считая, что охрана «Кощею» не нужна, — рассказал «ФАКТАМ» представитель СКЦ, известный под ником Банан Ведро. — Вероятно, о том, что антифа собрались нас охранять, стало известно их противникам. Это и стало причиной того, что в субботу к нам явились «правые», чтобы найти «левых». Они сказали, что пришли на концерт, отрекомендовались «охранной группой». Услышав, что концерт уже закончился, заявили, что пришли «накрыть тех, кто хочет накрыть нас» (то есть — напасть на тех, кто якобы хотел напасть на них. - Авт.). Мы закрылись в помещении — нападавшие не смогли вломиться. Но они избили нашего друга, который шел в гости в Центр.

Это не первое нападение. За неделю до этого нас пытались сжечь: один из посетителей в банку с уайт-спиритом сунул чек, зажег его и бросил в коридор, где у нас лежали доски для мастерских. Уайт-спирит не загорелся, и поджигатель попытался развести костер снаружи, но его прогнали.

Напомним, когда-то возникшее как аполитичное, движение скинхедов впоследствии разделилось на «правых» (наци, бонов), и «левых» (антифа). Их группировки (фирмы) зачастую являются костяками ультрас-движения болельщиков многих спортивных клубов и воюют между собой как на идеологической почве, так и на почве пристрастий к разным спортивным командам. По информации «ФАКТОВ», очередной виток войны между «правыми» и «левыми» в Киеве начался из-за мероприятия «Не сдавайся», к проведению которого были причастны ультрас «Арсенала».

В конце апреля в Киеве были проведены международный турнир по нескольким видам единоборств, семинар по тайскому боксу и панк-хардкор концерт. Все это прошло под анархистскими и антифашистскими лозунгами. А поскольку на подобные концерты зачастую ходят как антифа, так и боны, организаторы отдельно проследили, чтобы идеологические противники там не присутствовали. Возможно, это очень сильно их задело, и в течение двух недель в Киеве произошло несколько взаимных нападений. Якобы десяток бонов на площади Льва Толстого жестоко избили двух подростков из антифа-движения. После чего группа антифа избила нескольких бонов. А те решили отомстить и попытались прорваться в клуб «Отель» на Подоле, где в это время проходил хардкор-концерт (на фото в заголовке). «Отель», скорей всего, был избран целью атаки из-за того, что именно в нем две недели назад проходил концерт в рамках «Не сдавайся».

— Около сорока человек зашли на территорию экспериментального пространства, где расположен наш клуб. Жгли файеры, кричали что-то о Рудольфе Гессе, зиговали. Возможно, они искали нас — мы остановили концерт, сгруппировались и собрались держать оборону. Но до нас они не дошли — пошли к клубу «Клозер», где проводился фестиваль «Стричка», некоторое время были там, а потом ушли. Из наших никто не пострадал, — рассказали «ФАКТАМ» в «Отеле».

Нападавшие попытались ворваться на территорию, где проходил фестиваль. Они кричали «Зиг хайль, Рудольф Гесс! Гитлерюгенд! СС!», жгли файеры, бросали камни и бутылки в посетителей фудкорта, но вскоре поняли, что атакуют не тот клуб. По отзывам в соцсетях, там пострадали несколько человек. Также якобы были избиты несколько посетителей концерта в «Отеле». По «102» была вызвана полиция. Однако с заявлениями о нападении к правоохранителям никто не обращался.

— Поскольку заявлений не было, следственно-оперативные группы на места происшествий не высылались. По информации экипажа патрульной полиции, выезжавшего на вызов по «102», к их прибытию «хулиганских действий уже не было». В настоящее время мы внесли сведения в Журнал единого учета по информации, распространяемой в СМИ и соцсетях. Решение об открытии уголовного производства будет принято после проверки этой информации, — рассказала «ФАКТАМ» спикер столичного главка Нацполиции Оксана Блыщик.

Тем временем в соцсетях распространяется различная информация о произошедшем. Например, что таким образом националисты «учат жизни» представителей секс-меньшинств, просто «золотую молодежь», ведущую клубную жизнь, и «элитных наркоманов». А также — что ультрас «Динамо» и «Шахтера» внезапно объединились и начали войну против болельщиков «Арсенала», и за последний месяц между ними произошло уже несколько стычек. Впрочем, как рассказал источник «ФАКТОВ», близкий к ультрас-движению, внезапного объединения не было. Но еще со времен Майдана в ультрас-среде сложилось и до сих пор действует глобальное перемирие: фаны разных клубов договорились отложить свои распри. Почти все они стоят на правых, националистических позициях — и в условиях российской агрессии воевать еще и между собой нецелесообразно.

Единственное исключение — принадлежащие к антифа (противники их называют шафками и шавками) ультрас киевского «Арсенала», исповедующие левую идеологию. Несмотря на то что многие антифа участвовали в Революции достоинства, воевали в АТО, идеологические разногласия не способствуют их примирению с правыми ультрас. И именно этими разногласиями объясняются нападения на болельщиков «канониров». Турнир «Не сдавайся», конечно, мог быть поводом для этого, но, как считают правые, «само существование шафок — это уже повод». А выбор целей для нападений, по словам источника, можно объяснить не столько тем, что туда могли ходить болельщики «Арсенала», а тем, что в этих клубах зачастую собираются именно «леваки» — вне того, за какие команды они болеют.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Харькове был избит активист «Нацкорпуса».

А генпрокурора обязали определиться с расследованием нападения на одесского активиста Сергея Стерненко, в котором погиб один из нападавших.

Видео со страницы CoscheyLocalDIY в Facebook

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