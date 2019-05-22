- 22:33 Ботокс не помогает: на свежих фото Путина нашли интересный нюанс
- 21:53 В Минюсте подтвердили, что Зеленский нарушил закон при назначении Богдана
- 21:30 «Шахтер» и «Динамо» в игре с двумя красными карточками разошлись миром: хроника и видеообзор матча
- 21:29 К юбилею Петлюры в Киеве появился мурал с его портретом
- 21:27 Педофил из Киева покупал для секса детей у их родителей
- 20:45 Боевики "потеряли" 80 украинских военных из обменного списка: Марчук назвал причину
- 20:37 Украина — США: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
- 20:01 "Сделаем их вместе?": Зеленский отреагировал на провал в Раде
- 19:55 Пластиковые паспорта хотят сделать в Украине обязательными: в Раду внесен важный документ
- 19:43 Это капитуляция: Порошенко прокомментировал инициативы Зеленского
СМИ рассказали, как аннексия Крыма сделала Аксенова мульмиллионером
Российские журналисты-расследователи рассказали, как зарабатывает действующий «глава Крыма» Сергей Аксенов на приватизации «госсобственности» на аннексированном полуострове и посредничестве при аренде торговых площадей. Причем, утверждают источники The Insider, миллионы зарабатывает не только сам Аксенов и его супруга, но и сын, дочь и даже теща.
На последнюю, в частности, уже летом 2014 года была оформлена квартира в элитном районе Москвы на Пречистенской набережной, на которую жителю полуострова со средней зарплатой пришлось бы копить тысячу лет.
Интерьер квартиры в Москве
При этом сам Аксенов показательно остается бедным — согласно декларации, у него в собственности нет ничего, даже автомобиля, а зарплата за весь 2018 год составила всего лишь 3 млн рублей.
При этом супруга «главы Крыма» Елена зарабатывает уже 13 млн рублей в год, а теща госчиновника, кроме квартиры в ЖК Barkli Plaza на Пречистенской набережной в Москве, разжилась домом в Симферополе площадью 577 квадратных метров.
Кстати, предыдущим хозяином этой элитной квартиры на берегу Москвы-реки был предприниматель Александр Карманов, владелец «Трубной грузовой компании» и «Евразийского трубопроводного консорциума», имеющий связи с одним из ближайших друзей Владимира Путина Аркадием Ротенбергом.
Журналисты установили, что основной доход аффилированные с родственниками чиновника компании получают от сдачи в аренду торговых помещений, которые достаются близким главы Крыма прямиком из госсобственности. В числе этих компаний оказалась записанная на зятя главы Крыма Кирилла Манусова «Премиум Трейд». Ей сегодня принадлежат 1671 м² нежилых помещений на улице Спортивной в центре Симферополя.
Напомним, ранее одиозный экс-«регионал» Олег Царев пожаловался на действия оккупантов в Крыму, которые, по его словам, «отжали» у него крымские санатории.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...