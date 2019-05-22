СМИ рассказали, как аннексия Крыма сделала Аксенова мульмиллионером

Украина

Российские журналисты-расследователи рассказали, как зарабатывает действующий «глава Крыма» Сергей Аксенов на приватизации «госсобственности» на аннексированном полуострове и посредничестве при аренде торговых площадей. Причем, утверждают источники The Insider, миллионы зарабатывает не только сам Аксенов и его супруга, но и сын, дочь и даже теща.

На последнюю, в частности, уже летом 2014 года была оформлена квартира в элитном районе Москвы на Пречистенской набережной, на которую жителю полуострова со средней зарплатой пришлось бы копить тысячу лет.

Интерьер квартиры в Москве

При этом сам Аксенов показательно остается бедным — согласно декларации, у него в собственности нет ничего, даже автомобиля, а зарплата за весь 2018 год составила всего лишь 3 млн рублей.

При этом супруга «главы Крыма» Елена зарабатывает уже 13 млн рублей в год, а теща госчиновника, кроме квартиры в ЖК Barkli Plaza на Пречистенской набережной в Москве, разжилась домом в Симферополе площадью 577 квадратных метров.

Кстати, предыдущим хозяином этой элитной квартиры на берегу Москвы-реки был предприниматель Александр Карманов, владелец «Трубной грузовой компании» и «Евразийского трубопроводного консорциума», имеющий связи с одним из ближайших друзей Владимира Путина Аркадием Ротенбергом.

Журналисты установили, что основной доход аффилированные с родственниками чиновника компании получают от сдачи в аренду торговых помещений, которые достаются близким главы Крыма прямиком из госсобственности. В числе этих компаний оказалась записанная на зятя главы Крыма Кирилла Манусова «Премиум Трейд». Ей сегодня принадлежат 1671 м² нежилых помещений на улице Спортивной в центре Симферополя.

Напомним, ранее одиозный экс-«регионал» Олег Царев пожаловался на действия оккупантов в Крыму, которые, по его словам, «отжали» у него крымские санатории.



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