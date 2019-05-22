Происшествия

В Черкассах в ДТП попал траурный кортеж, сопровождавший тело погибшего на Донбассе бойца

В Черкассах произошло резонансное ДТП с участием автомобиля из колонны, сопровождавшей тело погибшего черкасского бойца «Айдара» Александра Коляды. Это авто столкнулось с автомобилем Mazda.

Инцидент произошел в полдень 22 мая на перекрестке улиц Пастеровской и Благовестной, сообщило местное издание ПроВсе.

На месте ДТП

Как сообщили в патрульной полиции Черкасской области, виновницей ДТП, скорее всего, была водитель столкнувшегося с Mazda автомобиля Toyota Corolla — гражданка США, которая заканчивала маневр на мигаюший зеленый сигнал светофора.

«Со слов пассажиров, водитель авто Toyota заканчивала маневр на мигающий зеленый сигнал светофора. В это время авто марки Mazda осуществляло движение по улице Благовестной и осуществило столкновение с Toyota Corolla», — сообщила спикер управления Патрульной полиции региона Зоя Вовк.

Напомним, в «Айдаре» сообщили, что их боец Александр Коляда с позывным «Лемур» погиб в ДТП.

Незадолго до этого в Харькове простились с погибшим на Донбассе бойцом батальйона «Донбасс Украина» Антоном Безверхним (позывной «Питбуль»).

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