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История современности

Замучила совесть: мужчина сдал государству клад украшений, которым 1500 лет (фото)

19:02 22 мая 2019 877
Замучила совесть: мужчина сдал государству клад украшений, которым 1500 лет (фото)
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

На днях Винницкому областному краеведческому музею был передан клад женских славянских украшений из серебра, изготовленных около 1500 лет назад.

А началась эта история с того, что народный депутат Украины и журналист Дмитрий Тымчук в одной из своих публикаций рассказал, что найденный «черными» археологами бронзовый шлем X—XII вв. до нашей эры вывезен за рубеж и продан на аукционе в Лондоне. Резонанс, который вызвала публикация Тымчука, подтолкнула человека (его имя не сообщается), купившего у «черных» археологов серебряные женские украшения V столетия, сдать эту редчайшую находку государству.

Подвески и лунницы, вероятно, были частью ожерелья

— Вещей, подобных тем, которые составляют этот клад, прежде не было ни в одном музее Украины, — рассказал «ФАКТАМ» заведующий сектором Управления культуры и искусств Винницкой областной государственной администрации Михаил Потупчик. — Клад состоит из 17 предметов, самый ценный из которых — серебряная гривна с орнаментом. Остальные украшения — это подвески и лунницы разной формы, которые, скорее всего, были составными частями ожерелья. Все это было найдено неустановленными лицами на Винничине в районе города Гайсин, поэтому клад передан Винницкому областному краеведческому музею. Замечу, что лежавшие в кладе вещи, это не просто украшения — они были атрибутом, говорившим о высоком статусе их владелицы.

Михаил Потупчик: «Ни в одном другом музее Украины нет подобных украшений»

И вот еще что: некоторое время назад в Полтавской области возле села Сухоносовка «черные» археологи нашли клад серебряных украшений, который относится к этому же времени — V столетию. В нем тоже была гривна — как и в кладе из-под Гайсина. Полтавскую находку удалось осмотреть одному из профессиональных археологов, поэтому мы имеем о ней представление. Но она так и не была сдана государству, ее судьба нам не известна. А вот с гайсинским кладом все сложилось благополучно. Теперь украшения, из которых он состоит, будут отреставрированы и изучены. После этого, надеюсь, они займут место в постоянной экспозиции музея.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что неизвестный меценат спас от вывоза из Украины бронзовый шлем, которому 2700 лет.

Также недавно Черкасскому археологическому музею Средней Надднепрянщины передали очень редкую и ценную вещь скифских времен — бронзовый казан, которому уже 2,5 тысячи лет.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали также о сенсационной находке археологов возле Кинбурнской косы в Николаевской области. На песчаном дне на глубине 4−5 метров были обнаружены остатки античного парусника. Там же найдены и древние керамические изделия, самое красивое из которых — сосуд с ручкой в виде головы быка.

Фото со страницы в Facebook Винницкого областного краеведческого музея

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