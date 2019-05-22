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Замучила совесть: мужчина сдал государству клад украшений, которым 1500 лет (фото)
На днях Винницкому областному краеведческому музею был передан клад женских славянских украшений из серебра, изготовленных около 1500 лет назад.
А началась эта история с того, что народный депутат Украины и журналист Дмитрий Тымчук в одной из своих публикаций рассказал, что найденный «черными» археологами бронзовый шлем
— Вещей, подобных тем, которые составляют этот клад, прежде не было ни в одном музее Украины, — рассказал «ФАКТАМ» заведующий сектором Управления культуры и искусств Винницкой областной государственной администрации Михаил Потупчик. — Клад состоит из 17 предметов, самый ценный из которых — серебряная гривна с орнаментом. Остальные украшения — это подвески и лунницы разной формы, которые, скорее всего, были составными частями ожерелья. Все это было найдено неустановленными лицами на Винничине в районе города Гайсин, поэтому клад передан Винницкому областному краеведческому музею. Замечу, что лежавшие в кладе вещи, это не просто украшения — они были атрибутом, говорившим о высоком статусе их владелицы.
И вот еще что: некоторое время назад в Полтавской области возле села Сухоносовка «черные» археологи нашли клад серебряных украшений, который относится к этому же времени — V столетию. В нем тоже была гривна — как и в кладе из-под Гайсина. Полтавскую находку удалось осмотреть одному из профессиональных археологов, поэтому мы имеем о ней представление. Но она так и не была сдана государству, ее судьба нам не известна. А вот с гайсинским кладом все сложилось благополучно. Теперь украшения, из которых он состоит, будут отреставрированы и изучены. После этого, надеюсь, они займут место в постоянной экспозиции музея.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что неизвестный меценат спас от вывоза из Украины бронзовый шлем, которому 2700 лет.
Также недавно Черкасскому археологическому музею Средней Надднепрянщины передали очень редкую и ценную вещь скифских времен — бронзовый казан, которому уже 2,5 тысячи лет.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали также о сенсационной находке археологов возле Кинбурнской косы в Николаевской области. На песчаном дне на глубине 4−5 метров были обнаружены остатки античного парусника. Там же найдены и древние керамические изделия, самое красивое из которых — сосуд с ручкой в виде головы быка.
Фото со страницы в Facebook Винницкого областного краеведческого музея
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