Украина

Зеркаль объяснила, почему отказалась от должности в Администрации президента

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, которую президент Владимир Зеленский сначала назначил, а затем уволил с должности заместителя своей администрации, озвучила свои приоритеты и ближайшие планы. Соответствующую запись она сделала в Facebook.

По ее словам, она очень любит то, чем занималась, занимается и, надеется, дальше будет заниматься.

«Карьерные решения не должны идти вразрез с собственными ценностями и принципами. Поэтому после проведенной инаугурации, подготовки и проведения 19 двусторонних встреч президента продолжаю реализацию определенных задач и замыслов в Министерстве иностранных дел. У нас много вызовов, дел и идей, которыми надо заниматься каждый день», — написала дипломат.

По ее словам, следующим важным пунктом в ее работе будет заседание Международного трибунала по морскому праву, который 25 мая в Гамбурге объявит решение по захваченным Россией украинским военным кораблям и пленным морякам.

«А уже с самого начала июня — двухнедельные слушания в Гааге», — анонсировала Зеркаль.

Напомним, вместо Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины стал Вадим Пристайко.

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