Петра Порошенко встретили аплодисментами на «Книжном Арсенале» (фото, видео)

Украина

В среду, 22 мая, в Киеве стартовал масштабный литературный фестиваль «Книжный Арсенал». В этом году мероприятие посвящено теме соседства стран и этносу разных государств мира. Почетным гостями церемонии открытия стала семья бывшего президента Украины Петр и Марина Порошенко.

Уже у входа в помещение музейного комплекса Петра и Марину Порошенко окружили люди, выкрикивая слова благодарности и провожая бывшего президента аплодисментами.

Петр Порошенко, одетый в легкий синий костюм и белоснежную рубашку без галстука, улыбался и с удовольствием фотографировался со всеми желающими.

Он поздравил всех гостей с открытием фестиваля и поделился с прессой планами на ближайшее будущее.

Как известно, Петр Порошенко ежегодно посещает фестиваль и пополняет домашнюю библиотеку новинками, открывая для себя новые имена в книжной индустрии.

В этот раз в книжной коллекции Порошенко оказались книги, посвященные событиям войны на востоке Украины.

«На моей книжной „полочке из ДСП“ — серьезное пополнение. Шесть новых военных книг, все подписанные авторами, с каждым из них имел возможность поговорить, пожать им руку. Буду читать их в первую очередь, ведь там — невыдуманные истории наших защитников. Очень ценный подарок. Спасибо!», — заявил Петр Порошенко.

Также глава государства в 2014—2019 года рассказал о том, что Книжный Арсенал этого года поразил его масштабом и количеством посетителей.

«Это — лучшее доказательство того, что украинская книга нужна читателю. Украинские книги покупают и читают, читатели ждут именно украинские переводы мировых бестселлеров, а на крупнейшем книжном форуме царит невероятная позитивная атмосфера. Обещаю, что все приобретенные сегодня и подаренные издателями книги — прочитаю. Время в личном календаре для этого уже зарезервировал», — пообещал он.

В то же время Петр Порошенко не мог, конечно, не прокомментировать текущие политические события в стране. Как писали «ФАКТЫ», во время общения с журналистами он поделился впечатлениями от решений нового президента Украины Владимира Зеленского. По мнению экс-президента, иметь большинство в Верховной Раде — совершенно природное желание новоизбранного главы государства. Но демократия — это процедура, а Конституция — Основной закон государства, которого надо придерживаться. И Верховную Раду надо распускать не тогда, когда захочется президенту, а при наличии всех исчерпывающих поводов для таких действий. Но новая власть начала свою деятельность с нарушения Конституции. Также Петр Порошенко сказал, что готов идти на выборы. Кроме того, он признался, что был неприятно удивлен позицией команды Зеленского по поводу России. По его мнению, решение о том, что так называемые мирные соглашения с Россией должны быть достигнуты путем референдума, могут быть расценены в Украине как капитуляция. Поэтому он посоветовал команде президента в ближайшее же время развеять эти слухи.

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