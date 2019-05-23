«Врач в вашем доме»: в Киеве желающие смогут бесплатно обследоваться 23-24 мая (адреса)

Украина

Киевляне могут до 24 мая бесплатно пройти медицинское обследование, которое проводится в рамках проекта «Врач в вашем доме». Уже 76 336 горожан побывали в специальных пунктах, где организована бесплатная экспресс-диагностика. Пациентам измерят давление, определят индекс массы тела, проверят уровни глюкозы и холестерина, проведут тестирование на неинфекционные заболевания.

При необходимости у специалистов можно получить первичную консультацию, они посоветуют, как придерживаться диеты, вести правильный образ жизни, есть полезные продукты, следить за состоянием организма, каких врачей посещать и нужно ли дополнительное обследование.

На прошлой неделе в пунктах побывало 1011 человек, у большинства из которых, к сожалению, выявили проблемы со здоровьем. А мультидисциплинарные бригады (в их составе семейные врачи, узкопрофильные специалисты) совершили 57 выездов на дом к социально незащищенным киевлянам и немощным людям. Всего в рамках проекта было более 5, 75 тысяч таких визитов.

На текущей неделе пункты открыты (как правило, режим работы с 11.00 до 14.00) по адресам:

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

23−24 мая -- улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);

Дарницький район

23 мая— улицы Олийныка, 21 (центра оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

24 мая— улица Заслонова, 22 (центр занятости);

Деснянский район

23 мая--проспект Маяковского, 73, улица Шолом-Алейхема, 18 (аптека № 92 «Фармация»);

Оболонский район

23 мая— улица П. Панча, 7-б (центр занятости);

24 мая— улица Озерная, 18а (управление соцзащиты);

Печерский район

23−24 мая — улицы Подвысоцкого, 4а, Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты);

23 мая— улицы Волошская, 47, каб. 114, Мостицкая, 9 (амбулатория семейной медицины № № 6, 7);

24 мая— улицы Мостицкая, 9, каб 250, Полковая, 57 (амбулатория № 1);

Святошинский район

24 мая — проспект Победы, 97, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

23 мая— проспект Комарова, 3 (Медгородок), улица Соломенская, 17;

24 мая— проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);

Шевченковский район (прием 10.00−13.00)

23 мая — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;

24 мая— улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: взрослым — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детям — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где в столице в мае можно воспользоваться услугами передвижного флюорографа.

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