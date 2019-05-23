- 4:50 Пластика или кормление? Регину Тодоренко заподозрили в операции по увеличению груди
- 4:25 “Надоели”: расстроенный Сергей Лазарев прокомментировал пересмотр итогов "Евровидения"
- 3:55 «Старая политика»: Вакарчук раскритиковал инициативы Зеленского и Богдана о референдуме
- 3:23 Звезда футбола Марадона задержан полицией: стали известны детали
- 2:50 Предлагал 500 евро: киевлянин-педофил развращал девочек 9-10 лет, снимая с ними порно
- 2:25 Призвали к сохранению санкций против России: в Сенате США одобрена к принятию резолюция по Украине
- 1:50 Опасная любовь: тюремная надзирательница забеременела от заключенного и попала за решетку
- 1:08 Под Николаевом атаковали арсенал ВМС Украины: подробности инцидента
- 0:45 «Врач в вашем доме»: в Киеве желающие смогут бесплатно обследоваться 23-24 мая (адреса)
- 0:25 «Евровидение-2019»: организаторы пересмотрели итоги конкурса
«Врач в вашем доме»: в Киеве желающие смогут бесплатно обследоваться 23-24 мая (адреса)
Киевляне могут до 24 мая бесплатно пройти медицинское обследование, которое проводится в рамках проекта «Врач в вашем доме». Уже 76 336 горожан побывали в специальных пунктах, где организована бесплатная экспресс-диагностика. Пациентам измерят давление, определят индекс массы тела, проверят уровни глюкозы и холестерина, проведут тестирование на неинфекционные заболевания.
При необходимости у специалистов можно получить первичную консультацию, они посоветуют, как придерживаться диеты, вести правильный образ жизни, есть полезные продукты, следить за состоянием организма, каких врачей посещать и нужно ли дополнительное обследование.
На прошлой неделе в пунктах побывало 1011 человек, у большинства из которых, к сожалению, выявили проблемы со здоровьем. А мультидисциплинарные бригады (в их составе семейные врачи, узкопрофильные специалисты) совершили 57 выездов на дом к социально незащищенным киевлянам и немощным людям. Всего в рамках проекта было более 5, 75 тысяч таких визитов.
На текущей неделе пункты открыты (как правило, режим работы с 11.00 до 14.00) по адресам:
Голосеевский район (
23−24 мая -- улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);
Дарницький район
23 мая— улицы Олийныка, 21 (центра оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);
24 мая— улица Заслонова, 22 (центр занятости);
Деснянский район
23 мая--проспект Маяковского, 73, улица Шолом-Алейхема, 18 (аптека № 92 «Фармация»);
Оболонский район
23 мая— улица П. Панча, 7-б (центр занятости);
24 мая— улица Озерная, 18а (управление соцзащиты);
Печерский район
23−24 мая — улицы Подвысоцкого, 4а, Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты);
23 мая— улицы Волошская, 47, каб. 114, Мостицкая, 9 (амбулатория семейной медицины № № 6, 7);
24 мая— улицы Мостицкая, 9, каб 250, Полковая, 57 (амбулатория № 1);
Святошинский район
24 мая — проспект Победы, 97, 148/1 (аптека № 78);
Соломенский район
23 мая— проспект Комарова, 3 (Медгородок), улица Соломенская, 17;
24 мая— проспект Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);
Шевченковский район (прием 10.00−13.00)
23 мая — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;
24 мая— улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.
Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: взрослым — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детям — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где в столице в мае можно воспользоваться услугами передвижного флюорографа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!