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Под Николаевом атаковали арсенал ВМС Украины: подробности инцидента
В среду, 22 мая, возле арсенала Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в Николаевской области была совершена провокация. Об этом сообщили в штабе ВМС.
«Расчетом охраны выявлены и прекращены противоправные действия, а дежурным подразделением задержан гражданин, который забросил дымовую шашку на военный объект и пытался скрыто оставить место правонарушения», — сказано в сообщении.
Сообщается, что караульные передали в правоохранительные органы нарушителя, а также видео его противоправных действий, которые были зафиксированы камерами видеонаблюдения технических средств охраны.
Кроме того, командованием части была усилена охрана объекта и проведена тщательная проверка охраняемой территории на наличие посторонних лиц и предметов. О происшествии сообщено представителей СБУ, Военной службы правопорядка в ВСУ и Национальной полиции в Николаевской области.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве был вынесен приговор агенту ФСБ, шпионившему за украинскими «морскими котиками». Сообщалось, что Юрий Ломако был задержан в декабре 2018 года в Очакове работниками СБУ в ходе разоблачения сети российских шпионов. 58-летний ныне пенсионер Ю. Ломако до 2009 года находился на службе украинских ВМС — в городе Очакове в должности начальника арсенала минно-торпедного и трального вооружения воинской части, дислоцированной в Очакове и был уволен с запас в звании капитана 1-го ранга ВСУ.
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