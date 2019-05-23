- 4:50 Пластика или кормление? Регину Тодоренко заподозрили в операции по увеличению груди
- 4:25 “Надоели”: расстроенный Сергей Лазарев прокомментировал пересмотр итогов "Евровидения"
- 3:55 «Старая политика»: Вакарчук раскритиковал инициативы Зеленского и Богдана о референдуме
- 3:23 Звезда футбола Марадона задержан полицией: стали известны детали
- 2:50 Предлагал 500 евро: киевлянин-педофил развращал девочек 9-10 лет, снимая с ними порно
- 2:25 Призвали к сохранению санкций против России: в Сенате США одобрена к принятию резолюция по Украине
- 1:50 Опасная любовь: тюремная надзирательница забеременела от заключенного и попала за решетку
- 1:08 Под Николаевом атаковали арсенал ВМС Украины: подробности инцидента
- 0:45 «Врач в вашем доме»: в Киеве желающие смогут бесплатно обследоваться 23-24 мая (адреса)
- 0:25 «Евровидение-2019»: организаторы пересмотрели итоги конкурса
«Старая политика»: Вакарчук раскритиковал инициативы Зеленского и Богдана о референдуме
Известный музыкант и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук подверг критике намерение администрации нового президента Украины Владимира Зеленского провести референдум касательно мирных соглашений с РФ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Выносить вопрос национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную — опасно и безответственно», — написал Вакарчук.
Он вспомнил при этом о последствиях, к которым привели «референдумы» на Донбассе и в Крыму.
«Жаль, что новый глава АП этого не понимает. Или понимает? Так или иначе, но это не новая политика. Это — старая политика», — написал Вакарчук.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться на референдуме. По его словам, Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Он также сказал, что АП не будет озвучивать, какие красные линии они готовы или не готовы переступить на переговорах с руководством страны-оккупанта РФ. Кроме того, пятый президент Петр Порошенко назвал проведение подобного реферндума попыткой капитуляции перед Россией.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!