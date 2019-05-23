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Украина

«Старая политика»: Вакарчук раскритиковал инициативы Зеленского и Богдана о референдуме

3:55 23 мая 2019 41
Святослав Вакарчук
Инф. «ФАКТОВ»

Известный музыкант и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук подверг критике намерение администрации нового президента Украины Владимира Зеленского провести референдум касательно мирных соглашений с РФ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Выносить вопрос национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную — опасно и безответственно», — написал Вакарчук.

Он вспомнил при этом о последствиях, к которым привели «референдумы» на Донбассе и в Крыму.

«Жаль, что новый глава АП этого не понимает. Или понимает? Так или иначе, но это не новая политика. Это — старая политика», — написал Вакарчук.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 21 мая глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться на референдуме. По его словам, Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией. Он также сказал, что АП не будет озвучивать, какие красные линии они готовы или не готовы переступить на переговорах с руководством страны-оккупанта РФ. Кроме того, пятый президент Петр Порошенко назвал проведение подобного реферндума попыткой капитуляции перед Россией.

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