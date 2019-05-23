Культура

Пять тысяч евро и поддержка в Европе: украинская писательница стала лауреатом Литературной премии ЕС

Украинская писательница Гаська Шиян стала первым лауреатом Литературной премии Европейского союза от Украины. Об этом сообщает организация-партнер премии PEN Ukraine.

«Гаська Шиян получила Литературную премию Европейского союза за свой новый роман „За спиною“, который вышел весной в издательстве „Фабула“. В нем говорится о 27-летней успешной украинке, жизнь которой резко изменилась, когда ее парню пришла повестка в армию. Война подтолкнет героиню к переоценке собственных ценностей и принятию непростых решений», — говорится в сообщении.

Члены украинского жюри премии отметили, что указанный роман не просто стилистически искусный и зрелый, но и важный для современности, ведь вписывает войну в Украине в универсальный человеческий контекст. Автор переводит войну из безопасной рубрики «где-то там на диком Востоке» в тревожную рубрику «здесь, в нашей общей Европе».

«Ибо конфликт — действительно здесь, на нашем континенте, и он в той или иной степени касается всех нас, европейцев», — говорится в решении жюри.

Кроме того, среди лауреатов премии — писатели из Австрии, Финляндии, Франции, Венгрии, Грузии, Греции, Ирландии, Италии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Великобритании.

Премия финансируется Европейской комиссией в рамках программы «Креативная Европа».

Авторы-победители премии получают денежное вознаграждение в размере пяти тысяч евро, а также поддержку со стороны «Креативной Европы», направленную на перевод и международную рекламу их произведений.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в Брюсселе в конце сентября 2019 года. В этом году Украина впервые присоединилась к Литературной премии Европейского союза. В короткий список премии от Украины также вошли Виктория Амелина с романом «Дім для Дома» и Маркиян Камыш с повестью «Чормет».

Литературная премия Европейского союза — ежегодная награда, призванная содействовать популяризации и продвижению творчества молодых авторов художественной прозы из разных европейских стран.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лауреатом Букеровской премии 2018 года стала польская писательница украинского происхождения.

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