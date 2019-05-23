Происшествия

Держали за решетками и били: под Запорожьем разоблачили фейковый «медцентр» (фото, видео)

В Запорожье полиция и спецназ «КОРД» прекратили деятельность псевдореабилитационного центра. Фейковые «реабилитологи» обещали местным жителям избавление от алкоголизма и наркомании. На самом же деле целью бизнеса была исключительно прибыль. А доверившихся «реабилитологам» 80 человек просто держали под замком в частном доме в антисанитарных условиях, без полноценного питания.

Псевдомедицинские центры в области выявляли и раньше, но на этот раз «реабилитологи» подошли к делу серьезно. Для будущих «пациентов» были подготовлены сразу шесть частных домов. Каждое здание оградили высоким забором, установили сигнализацию, решетки на окнах.

Разрешения на врачебную деятельность организация не получала, а потому медпрепараты в центре раздавались без каких-либо анализов и дальнейшего наблюдения. Активно применялось физическое и психологическое насилие.

Курс «лечения» в центре стоил 8000 гривен в месяц. Для пожилых людей — 10−12 тысяч гривен. Кроме того, «реабилитологи» брали дополнительную плату за доставку «пациентов» к месту лечения.

За организацию центра задержаны трое мужчин. Также среди причастных к деятельности оказалась женщина 36 лет. Открыто уголовное производство о незаконном лишении граждан свободы (ч.3 ст. 146 УК Украины).

Напомним, похожие «наркоцентры» ранее обнаруживались и в других городах Украины. Во всех случаях общим было то, что помогать пациентам избавиться от зависимости никто не собирался — организаторов интересовала лишь плата за псевдолечение.

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