Помолчите: известный политик дал несколько советов команде Зеленского

Украина

Известный политик Роман Безсмертный опубликовал в «Фейсбуке» советы новоизбранному президенту. Приводим текст целиком.

«Прошла неделя с того дня, как Евгений Maрчук заявил о выходе из Минского процесса. Поразительно, что ни новоизбранный президент Зеленский, ни предыдущий президент Порошенко на это публично не отреагировали. Между тем в Минске каждую среду продолжаются заседания. А в это время в Киеве министр МИД Климкин заявил о возможности выхода Украины из Минских переговоров, а глава АП Андрей Богдан заговорил о каком-то референдуме. Заявление Климкина расцениваю как эмоциональное, так как не предложен новый конструктивный формат переговоров. Заявление Богдана считаю не профессиональным и популистским. Более того предложенный референдум — попытка переложить ответственность с Верховного главнокомандующего, президента на народ. Обеспечение территориальной целостности и государственного суверенитета — обязанность президента. Именно президент реализует внешнюю политику.

Настоятельно предлагаю всем новым лицам изучить все соответствующие документы.

Президенту — назначать новых руководителей исключительно после заслушивания докладов предыдущих руководителей.

После заявления премьера Гройсмана президент должен был его пригласить и приказать выполнять обязанности!

Президенту — немедленно надо заслушать доклад Евгения Марчука о процессе в Минске и отработать дальнейшую тактику.

И главное: команде Зеленского — помолчите! Нужны профессиональные действия! Власть — это не соревнование в разговорном жанре. Пустые властные заявления на фоне войны — это разрушение доверия к Украине на международном уровне! Работаем!"

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Вакарчук раскритиковал инициативы Зеленского и Богдана о референдуме.

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