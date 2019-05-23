Вступил в силу указ о досрочном прекращении полномочий Рады

Украина

Вступил в силу указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, о чем он заявлял с парламентской трибуны в день инаугурации.

Документ, которым досрочные парламентские выборы назначаются на 21 июля 2019 года опубликован в газете «Урядовий кур`єр». Также указом Кабинету министров поручается обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду.

В указе подчеркивается, что принимая это решение, глава государства «руководствовался частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Основного закона».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Верховной Раде на внеочередном заседании не нашлось голосов за включение в повестку дня президентского законопроекта об изменении избирательного законодательства, которым предлагалось упразднить «мажоритарку», снизить проходной барьер для партий с 5 до 3 процентов и оставить партийные списки закрытыми.



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