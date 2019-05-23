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Ликвидация «Гиви»: боевики «ДНР» отправили за решетку «агента СБУ»
Террористы «ДНР» нашли, на кого можно свалить ликвидацию в 2017 году боевика Михаила Толстых по кличке «Гиви». К 12 годам тюрьмы был приговорен житель Донецка — его обвинили в том, что он якобы покупал сим-карты местного мобильного оператора, а эти «симки» затем использовались в планировании ликвидации «Гиви».
Традиционно оккупанты обвинили схваченного дончанина в работе на СБУ — якобы местный житель действовал не по собственной инициативе, а выполнял задания загадочных кураторов.
Путанные объяснения дончанина оккупанты записали на видео. Мужчина утверждает, что его «завербовали» на каком-то из блокпостов, заставили фотографировать и снимать на видео административные здания в оккупированном городе, оккупантские «воинские части», отслеживать перемещения военной техникой и автомобилей силовиков.
Кино туда же (полное видео тут https://t.co/aIYRFUufao) #мгбт1 #Батрак #Гиви #шизофрения pic.twitter.com/27lnFqM3j3— Necro Mancer (@666_mancer) 22 мая 2019 г.
Напомним, ликвидацию боевика «Гиви» оккупанты пытались приписать и другим захваченным жителям Донецка. «Гиви» был убит 8 февраля 2017 года, когда по его «штабу» неизвестные выстрелили из гранатомета «Шмель». В убийстве признались подчиненные боевика.
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