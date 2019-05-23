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Макса Барских застукали в Каннах в объятиях известной модели (фото)
Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который недавно попал в серьезную аварию в США, проводит время в Каннах, где посещает вечеринки и мероприятия знаменитого кинофестиваля.
Певец появляется в обществе известной российской топ-модели и актрисы Саши Лусс, которая сыграла главную роль в боевике Люка Бессона «Анна». Парочку видели вместе в ресторане и на прогулке. Певец нежно обнимал красавицу-блондинку и та отвечала ему взаимностью. Рубашка Макса была расстегнута.
Поклонники певца всполошились: как же так? Ведь они считали, что у Макса отношения с певицей Мишей Романовой, бывшей участницей группы «ВИА Гра». Макс взялся помогать девушке в развитии ее сольной карьеры и даже снял для нее провокационный клип.
Кстати, в СМИ давно ходят слухи об этом романе. Говорят, они давно живут вместе.
В Каннах с Барских произошел конфуз. На вечеринке во время танцев Макс Барских разбил бокал. Певец быстро отошел в сторону, сделав вид, будто это не его бокал. Гости стали собирать осколки, а Макс стоял и смеясь наблюдал это со стороны. И даже не постеснялся опубликовать видео у себя в Instagram.
«Когда ты упустил коктейль посреди танцпола, и сделал вид что это не ты», — подписал видео Макс.
Поступок звезды крайне возмутил его подписчиков.
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