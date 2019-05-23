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В НАТО заявили о расширении военной поддержки Украины
В НАТО заверяют, что внимательно следят за ситуацией в Украине, в том числе на Донбассе и в Крыму, и обещают дополнительную военную поддержку. Об этом было заявлено на брифинге руководителей военного комитета Альянса.
Глава военного комитета НАТО Стюарт Пич отмечает, что еще в апреле был принят комплекс мер, чтобы улучшить осведомленность НАТО о ситуации в черноморском регионе и усилить поддержку Украины. В Альянсе еще раз подтведили, что не принимают и не примут незаконную аннексию Россией Крыма. Такими же незаконными в Альянсе считают и другие действия России — поддержку Кремлем боевиков на востоке Украины, захват украинских моряков в Черном море.
Пич рассказал о своей недавней встрече с Виктором Муженко, на то время главой генерального штаба Вооруженных Сил Украины. На переговорах также шла речь о дальнейшей поддержке Украины в оборонной сфере.
Те же тезисы подтвердил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс. НАТО намерено оказывать поддержку в обучении военных. Еще одна сфера сотрудничества — это поддержка оборонных усилий Украины для защиты своих территорий.
Напомним, ранее из США Украине поступило военное оснащение — современные контрбатарейные радары для уничтожения артиллерии.
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