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Сиденья подперты палками: в сети показали фото жутких условий в электричке «Ужгород-Мукачево»
Железнодорожный транспорт в Украине продолжает поражать контрастами. Несмотря на запуск новых составов, перемены к лучшему так и не добрались до самой проблемной сферы — пригородных перевозок. Фото одной такой ветхой и изношенной пригородной электрички «Ужгород-Мукачево» опубликовала пассажирка Мариана Сторожук.
«Окна немытые, сидения — мало того, что грязные, так еще и подперты палкой. Про то, что пиво капало на голову сверху» уже и не говорю", — жалуется пассажирка в Facebook.
Напомним, это уже не первый случай, когда пассажиры жалуются на условиях в поездах «Укрзалізниці». Наиболее часто жалобы касаются «убитых» купе, холода в вагонах и падающих полок, из-за которых пассажиры получают тяжелые травмы.
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— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...