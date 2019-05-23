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В Киеве "заминировали" больницу: пациенты после операций оказались на улице (фото)
В Киеве тяжелые и послеоперационные пациенты столичной городской клинической больницы номер 7 были вынуждены на улице ждать, пока взрывотехники проверят информацию активизировавшихся в последнее время «минеров» о взрывчатке в медучреждении.
Как сообщает «Киев Оперативный», на время проверки на улицу вынесли кровати, на которых и ждали завершения проверки пациенты.
Также сообщается, что были «заминированы» супермаркеты сетей «АТБ» и «Ашан».
«За подобные уголовные преступления, согласно ст. 259 Уголовного кодекса Украины, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Если такие действия привели к тяжелым последствиям или совершенные повторно — нарушителям грозит от 4 до 8 лет заключения», — говорится в сообщении.
Тем временем УНН сообщает, что в четверг, 23 мая, взрывотехники ищут взрывчатку в столичной больнице № 9, откуда эвакуировали пациентов и врачей. «Поступило анонимное сообщение о заминировании супермаркетов, детских садов, торговых центров. Эта больница также входит в перечень этих объектов, о заминировании которых сообщил аноним. Мы проверяем эти факты», — сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черкассах 17 мая неизвестные «заминировали» 13 объектов, среди которых торговые центры и даже родильные дома.
Фото Людмила Пушенко.
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