Происшествия

В Одессе уничтожат 3 тонны каннабиса, хранившегося в СБУ 19 лет

Приморский районный суд Одессы постановил уничтожить более 3 тонн каннабиса, который 19 лет (!) хранился в региональном управлении СБУ как вещественное доказательство.

Следственным отделом УСБУ в Одесской области ведется расследование в рамках уголовного производства по статье «Контрабанда наркотиков» УК Украины. Каннабис был обнаружен еще в ноябре 2000 года в Ильичевском морском рыбном порту на борту теплохода Tropical Land, прибывшего из Румынии с грузом бананов, отправленным колумбийской компанией Promotora Bananera SA. Тогда в трюме нашли и изъяли более 200 ящиков из-под бананов, в которых находились почти 1,5 тысячи брикетов с наркотиками — всего 3,2 тонны.

Позднее наркотики признали вещественным доказательством и передали на ответственное хранение управлению СБУ в Одесской области.

В сентябре 2002 года во время санитарного обследования помещения, в котором хранили вещдок, установили, что управление спецслужбы не имеет необходимых условий для хранения каннабиса в таком количестве. Это приводит к распространению испарений наркотика в подсобных и служебных помещениях и к нарушению нормативных параметров микроклимата.

Как отмечается, согласно рапорту начальника следственного отдела УСБУ в Одесской области от 25 апреля 2019 года, в настоящее время камера хранения вещественных доказательств (где сберегаются наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры, в том числе — более 3 тонн каннабиса) переполнена. Более того, значительная часть вещдоков находится на полу, а помещение не соответствует нужным условиям.

В связи с этим суд удовлетворил ходатайство спецслужбы об уничтожении вещественного доказательства — всех 3,2 тонны каннабиса. Постановление обжалованию не подлежит.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Одессой на днях была задержана целая банда, организовавшая контрабанду героина из России в Украину.

А в киевском аэропорту «Борисполь» перехватили опасный груз: наркотики на миллион долларов пытались переправить в Канаду.

«ФАКТЫ» также писали, что Печерский районный суд Киева принял решение отпустить из-под стражи наркоторговцев из Азербайджана, которые перевозили 300 кг героина.



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