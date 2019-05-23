Происшествия

По Украине пронесся мощный ураган со смерчем: в сети показали впечатляющие видео

В Украине из-за циклона Axel сохраняется опасность сильного ветра с усилением до штормовых значений (20 метров в секунду). Пока спасатели объявили «желтый» уровень опасности, а жители регионов делятся впечатляющими видео, где удалось зафиксировать воронку смерча.

22 мая смерч наблюдали в Житомирской области. В поселке Новогуйвинское ветер валил деревья и срывал крыши домов. Жители были крайне встревожены, поскольку за день до этого в областном центре дерево рухнуло на пятиэтажку, пробив мощными ветками окна квартир на втором и третьем этаже.

Захватил смерч и центральные области. 22 мая вихревую воронку наблюдали в Запорожье.

Напомним, 21 мая смерч наблюдали на Буковине: сильный ветер с корнями вырывал деревья. По прогнозам синоптика Натальи Диденко, шквальный ветер в сочетании с грозами и градом захватит 24 мая большинство областей Украины.

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