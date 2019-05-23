Досрочные выборы в Раду: названа дата начала избирательной кампании

Украина

После публикации 23 мая в газете «Урядовий кур'єр» президентского указа о роспуске парламента и досрочных выборах в Верховную Раду избирательная кампания в Украине стартует в пятницу, 24 мая.

«Некоторые сериалы заканчиваются, я имею в виду „Игру престолов“, а наш с вами продолжается», — цитирует «Обозреватель» главу ЦИК Татьяну Слипачук, которая на брифинге сообщила о старте избирательной кампании.

Тем временем на сайте Центризбиркома появилось соответствующее сообщение, в котором, среди прочего, указывается, что в связи с досрочными выборами не урегулированы несколько вопросов, в том числе и о госзакупках.

«Сроки и порядок проведения государственных закупок значительно превышают сроки избирательного процесса, что может сделать невозможным проведение процедур: обеспечение изготовления избирательных бюллетеней; изготовление и доставку бланков протоколов о подсчете голосов, актов и других документов; транспортировки протоколов о подсчете голосов и другой избирательной документации; изготовление информационных плакатов политических партий…», — говорится в сообщении.

В связи с этим ЦИК ожидает от президента Украины, Верховной Рады и Кабмина скорейшего урегулирования этих моментов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президентские законопроекты об изменении избирательного законодательства (Зеленский предлагал, оставив партийные списки закрытыми, снизить для партий барьер с 5 до 3 процентов и отменить «мажоритарку») и о системе госзакупок в период выборов не были включены в повестку дня Верховной Рады — в парламенте не нашлось голосов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter