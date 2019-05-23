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Зеленский переназначил двух уполномоченных президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов, переназначив двоих своих уполномоченных: по вопросам реабилитации участников боевых действий и по правам людей с инвалидностью. Ранее Зеленский назначил экономического эксперта Андрея Геруса своим представителем в Кабинете министров.
Свои должности сохранили уполномоченным президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич и уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко.
Соответствующие указы опубликованы на президентском сайте.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на должность первого заместителя председателя СБУ назначен бизнесмен Иван Баканов, который руководил предвыборным штабом Зеленского и является главой партии «Слуга народа».
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!