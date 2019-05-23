26.15 / 26.40 29.11 / 29.51
Киев: +24
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский переназначил двух уполномоченных президента

13:48 23 мая 2019 343
Документ
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов, переназначив двоих своих уполномоченных: по вопросам реабилитации участников боевых действий и по правам людей с инвалидностью. Ранее Зеленский назначил экономического эксперта Андрея Геруса своим представителем в Кабинете министров.

Свои должности сохранили уполномоченным президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич и уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко.

Соответствующие указы опубликованы на президентском сайте.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на должность первого заместителя председателя СБУ назначен бизнесмен Иван Баканов, который руководил предвыборным штабом Зеленского и является главой партии «Слуга народа».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины