Зеленский назначил Геруса своим представителем в Кабмине

Политика

В среду, 22 мая, указом президента Владимира Зеленского его экономический эксперт Андрей Герус, который ранее заявлял, что реформа рынка электроэнергии может привести к росту цен, назначен представителем главы государства в Кабинете министров.

Соответствующий указ обнародован на президентском сайте.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, а Юрия Костюка (медиаменеджер штаба Зеленского на выборах, Руслана Рябошапку (специалист по реформам в антикоррупционных органах и Кирилла Тимошенко (занимался организацией инаугурации президента) — его заместителями.

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