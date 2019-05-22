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Зеленский назначил Геруса своим представителем в Кабмине
В среду, 22 мая, указом президента Владимира Зеленского его экономический эксперт Андрей Герус, который ранее заявлял, что реформа рынка электроэнергии может привести к росту цен, назначен представителем главы государства в Кабинете министров.
Соответствующий указ обнародован на президентском сайте.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, а Юрия Костюка (медиаменеджер штаба Зеленского на выборах, Руслана Рябошапку (специалист по реформам в антикоррупционных органах и Кирилла Тимошенко (занимался организацией инаугурации президента) — его заместителями.
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