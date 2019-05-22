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Политика

Зеленский назначил Геруса своим представителем в Кабмине

10:43 22 мая 2019 533
Андрей Греус
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 22 мая, указом президента Владимира Зеленского его экономический эксперт Андрей Герус, который ранее заявлял, что реформа рынка электроэнергии может привести к росту цен, назначен представителем главы государства в Кабинете министров.

Соответствующий указ обнародован на президентском сайте.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, а Юрия Костюка (медиаменеджер штаба Зеленского на выборах, Руслана Рябошапку (специалист по реформам в антикоррупционных органах и Кирилла Тимошенко (занимался организацией инаугурации президента) — его заместителями.

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