- 16:25 Петиция про "немедленную отставку" Зеленского за сутки набрала голосов даже больше, чем нужно для рассмотрения
- 16:14 Сеть шокировало кишащее червями мясо в николаевском супермаркете
- 16:12 Вышел посмотреть на реку: в Закарпатье ищут школьника, унесеного потоком воды
- 16:02 Ястремская вышла в полуфинал турнира во Франции
- 16:01 "Ажиотаж пропал": Тымчук рассказал о разочаровании "паспортизацией" на оккупированной территории
- 15:58 Предложение субсидировать тарифы на электроэнергию для населения за счет частных энергокомпаний противоречит идее еврорынка, — эксперт
- 15:49 500 евро штрафа за обнаженный торс: в Черногории для туристов приготовили "сюрприз"
- 15:22 Новое оборудование и приемные отделения: Супрун рассказала, как изменится экстренная медпомощь в Украине
- 15:11 Зеленский впервые публично назвал Россию агрессором: опубликовано видео
- 15:04 Домбровский назвал условие для отзыва законопроекта об отсрочке рынка электроэнергии
Петиция об отставке Зеленского: появился комментарий представителя президента
Президент Украины Владимир Зеленский отреагирует на электронную петицию о его отставке, когда она наберет необходимое количество подписей, сообщает УНН.
«Любые институты прямой демократии, как-то петиции, это — здоровая реакция общества, должны получить фидбэк, когда будет набрано определенное количество (подписей — ред.)», — заявил представитель команды Президента Украины Денис Монастырский.
Напомним, что по состоянию на утро четверга, 23 мая, под этой петицией подписались более шести тысяч украинцев. К 15:00 количество подписантов превысило 21,5 тысяч человек при требуемых для рассмотрения 25 тысячах подписантов. При этом петиция об отставке Зеленского занимает первое место по количеству собранных подписей.
После 15:00 количество подписавших составило 25 300 человек.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в команде Зеленского надеются на высокую коммуникацию с населением и хотят раздать «смартфоны бабушкам», чтобы те могли поддержать или отклонить тот или иной законопроект.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...