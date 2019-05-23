Петиция об отставке Зеленского: появился комментарий представителя президента

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский отреагирует на электронную петицию о его отставке, когда она наберет необходимое количество подписей, сообщает УНН.

«Любые институты прямой демократии, как-то петиции, это — здоровая реакция общества, должны получить фидбэк, когда будет набрано определенное количество (подписей — ред.)», — заявил представитель команды Президента Украины Денис Монастырский.

Напомним, что по состоянию на утро четверга, 23 мая, под этой петицией подписались более шести тысяч украинцев. К 15:00 количество подписантов превысило 21,5 тысяч человек при требуемых для рассмотрения 25 тысячах подписантов. При этом петиция об отставке Зеленского занимает первое место по количеству собранных подписей.

После 15:00 количество подписавших составило 25 300 человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в команде Зеленского надеются на высокую коммуникацию с населением и хотят раздать «смартфоны бабушкам», чтобы те могли поддержать или отклонить тот или иной законопроект.

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