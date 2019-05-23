Оля Цибульская раскрыла подробности, как ей вернули машину (фото)

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Популярная певица и телеведущая Оля Цибульская, которой вернули похищенный автомобиль, впервые поделилась подробностями чудесного возвращения и рассказала о том, кто помог найти авто. Звезда призналась в комментарии программе «Ранок з Україною», что машину вычислила полиция.

«Когда я об этом узнала, непрерывно рыдала часа два. Я благодарю всех зрителей, канал „Україна“, своих подписчиков, которые поддерживали меня», — сказала Оля Цибульская. Она также призналась, что эти две недели, пока шли поиски, очень переживала. Вместе с ней и ее родные. Особенно, четырехлетний сын Нестор.

«Он говорил: „Посмотри, все ли мои игрушки, там есть — пила, пистолет“. Ему накануне бабушка с дедушкой пистолет водяной подарили, а также там остались его вещи, одежда, горшок», — поделилась Оля Цибульская.

Полиция сначала нашла место, где преступники спрятали машину. Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения, обнаружили гараж недалеко от места похищения. В течение недели там дежурили следователи, надеялись, что придет владелец гаража.

«Но никто не явился, в связи с чем была принята мера на проведение обыска и в дальнейшем было изъято транспортное средство», — рассказал в программе «Ранок з Україною» капитан полиции Ярослав Евтушенко.

Преступников продолжают искать. Цибульская намерена довести дело до логического завершения и наказать правонарушителей.

«Мы были в суде. Я хочу, чтобы все понесли ответственность за свои плохие поступки. Идет расследование, есть какие-то вещественные доказательства и на этот период арестована машина — я не имею права ни ее продавать, ни выезжать на ней за границу. Она такая грязная сейчас, вся усыпанная специальной пудрой, — что нужно для следствия. Там есть мусор и какие-то вещи. Уже мечтаю сесть, завести и поехать на своей машине», -призналась Оля Цибульская.

Она говорит, что в первую очередь поедет на СТО — проверить все ли на месте — ничего ли не откручено, а дальше у артистки целый план.

«Уехать на пикник, пожарить сосиски у костра и отпраздновать в семейном кругу. Я благодарю еще раз полицию, и хочу, чтобы вы были счастливы!» — сказала певица.

Напомним, ее Toyota Raw4 Hybrid угнали со стоянки возле Сырецкого парка в Киеве. За время поисков Цибульской поступали звонки от аферистов, которые требовали деньги за возврат машины.

Ранее неизвестные избили директора Оли Цибульской.

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